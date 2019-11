Voglia di normalità in Romania

Votare in Romania è stato un modo per dire: vogliamo essere normali. Klaus Iohannis, presidente uscente e volto del Partito liberale (Pnl), ha vinto il ballottaggio di domenica scorsa ottenendo più del 60 per cento delle preferenze. A sfidarlo c’era l’ex primo ministro, Viorica Dancila, esponente del Partito socialdemocratico (Psd) e rappresentante di una legislatura che ha fatto smarrire alla Romania la rotta verso le riforme chieste dall’Unione europea. La vittoria di Iohannis era attesa, i socialdemocratici sono segnati da...

