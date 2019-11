Il green deal cinese è business, ma solo Macron l’ha capito

Roma. La Cina sta costruendo o attivando così tante nuove centrali elettriche a carbone che da sole raggiungono praticamente la produzione dell’intera Europa. Le nuove centrali elettriche cinesi, la cui messa in funzione è autorizzata soprattutto dai governi locali, arrivano a produrre complessivamente 148 gigawatt, mentre tutte le centrali europee attualmente in funzione producono 149 gigawatt di energia. La notizia arriva da un report pubblicato in settimana dall’ong americana Global Energy Monitor, che ha analizzato le immagini satellitari e ha...

