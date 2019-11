Roma. Nel momento in cui questo articolo viene scritto il blocco totale di internet in Iran ordinato dal regime ha superato le quaranta ore consecutive. Le ultime notizie delle agenzie parlano di manifestazioni nelle strade di cento città del paese, di tre morti e mille arrestati dopo tre giorni di proteste e poi è arrivato il blackout – per impedire a chi manifesta di organizzarsi e per rallentare la fuoriuscita di notizie dal paese. I video che arrivano grazie alle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.