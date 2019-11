Popolari, socialisti e liberali litigano e von der Leyen accumula debolezze

Bruxelles. Ursula von der Leyen è davvero in grado di guidare l’Unione europea per i prossimi cinque anni? Gli interrogativi sulle capacità di leadership della futura presidente della Commissione si stanno accumulando, nel momento in cui l’entrata in funzione della sua squadra subisce un’altra serie di intoppi. Mercoledì sera il governo britannico di Boris Johnson ha inviato una lettera per annunciare che, causa elezioni, non nominerà un commissario, creando una situazione “senza precedenti” dal punto di vista legale che potrebbe...

