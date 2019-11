Il Regno Unito si colora di verde e Johnson lancia la rivoluzione dei taxi elettrici

Londra. Ieri Boris Johnson ha tenuto il primo discorso programmatico della campagna elettorale in una fabbrica di auto elettriche nelle Midlands. A un mese dal voto, i conservatori cercano di guarire l’immagine di un partito insensibile ai temi ecologisti: Johnson ha promesso una rivoluzione dell’energia pulita una volta terminata la Brexit, “i taxi elettrici sono il simbolo della politica in cui credo”, ha detto. Un sondaggio rivela che il 54 per cento degli elettori britannici sceglierà chi votare anche in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.