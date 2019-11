Roma. “Chi è il capo dello stato in questo momento in Bolivia? Nessuno!”. A spiegarci cosa succede con le dimissioni di Evo Morales è Cecilia Requena Zarate, storica ecologista e senatrice di La Paz per l’opposizione, eletta con il voto che lo stesso Morales ha annullato prima di dimettersi. Dunque, non è mai entrata in carica, ma come Cecilia Requena Zarat, neppure i deputati e i senatori uscenti ci sono più. Morales con le dimissioni ha creato una situazione di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.