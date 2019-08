Ricordate, siete tutti in pericolo. Il manifesto del mondo nero di Alice Weidel

Roma. Sulla paura e sull’odio, sulla diffidenza e sulla recriminazione si regge l’opposizione della destra estrema. Sulla denuncia si sviluppa tutto il suo programma da campagna elettorale permanente. Basterebbe guardare i dati, per rendersi conto che non viviamo nel peggiore dei mondi possibili, che l’Europa sta attraversando un momento difficile, ma che ogni singolo paese ha fatto molto per diventare un posto più sicuro. Confutare questa teoria, dimostrare che al contrario regnano caos, crimini e povertà e che le città...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.