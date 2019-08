La frattura dei liberal

I venti candidati alle primarie democratiche per le presidenziali del prossimo anno hanno appena concluso il secondo giro di dibattiti televisivi che, oltre a essere un assaggio di quel che avverrà dal gennaio del 2020 quando gli elettori dovranno iniziare a votare, sono anche un tesoretto importante per i repubblicani: è in questa fase che il partito dell’incumbent, il presidente Donald Trump, che non deve sottoporsi alle primarie, raccoglie il materiale necessario per la propria campagna elettorale. Le critiche che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.