Il caso Kavanaugh: ecco come si inventa un mostro

La macchina della politica opera come se la memoria non esistesse. Tutto si porta perché tutto passa e si dimentica, tirando la volata alla prossima polemica superabile. Non c’è quasi mai nessuno a prendere nota degli eventi con la dovuta calma. Il risultato è che le vicende più infiammate della politica passano lasciandosi alle spalle una traccia emotiva che più che chiarire confonde chi tenta di afferrare la realtà. La conferma del giudice della Corte suprema americana Brett Kavanaugh è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.