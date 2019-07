Più si indaga sull’antisemitismo nel Labour più ci si avvicina a Corbyn

Roma. Le accuse di antisemitismo nel Labour inglese hanno coinvolto alcune delle persone più vicine a Jeremy Corbyn, che lui ha contribuito a fare eleggere ai vertici del partito. L’inchiesta di Bbc Panorama mercoledì scorso non accusa mai direttamente il leader laburista, ma rivela le gravi responsabilità della nomenklatura corbyniana, che in alcuni casi avrebbe addirittura insabbiato le prove pur di non condannare i deputati accusati di antisemitismo. L’inchiesta della Bbc ha rigenerato la fronda più ostile al leader laburista...

