All'Europarlamento i Brexiteer danno le spalle all'Inno dell'Ue

Oggi al Parlamento europeo i membri del partito per la Brexit di Nigel Farage si sono alzati in piedi e hanno voltato le spalle durante l’inno dell’Unione europea, all’inizio della seduta plenaria. “Pensano di essere intelligenti, ma sono solo patetici”, ha commentato l’europarlamentare laburista Richard Corbett.

Ma quella dei Brexiteer non è stata l’unica forma di protesta andata in scena oggi all’Europarlamento. I catalani hanno esposto le foto dei loro colleghi finiti in carcere e a cui è stato reso impossibile sedere in Parlamento. Mentre gli eurodeputati della sinistra hanno manifestato contro la criminalizzazione dei salvataggi dei migranti in mare.