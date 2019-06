Forza Rory!

Rory Stewart, l’outsider della campagna per la successione della premier inglese Theresa May, è sopravvissuto a un’altra tornata di voti, lui che è sempre stato trattato come se fosse uno scherzo e che invece è riuscito a scavalcare candidati che si sentivano ben più forti. Questa è una corsa tutta interna al Partito conservatore inglese, cosa che sembra incredibile visto che è il partito al governo e in questi anni non è riuscito a dare forma all’unica cosa che importava...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.