L’outsourcing del lavoro sporco

Quattro cittadini francesi catturati in Siria dai curdi e trasferiti a Baghdad sono stati condannati a morte per essersi arruolati nello Stato islamico e un quinto potrebbe essere condannato anche lui a morte tra pochi giorni. La Francia a proposito si è detta contraria alla pena di morte, ma anche rispettosa della sovranità irachena e tutta la faccenda sembra una mossa del governo Macron per fare quello che non potrebbe dichiarare di volere: eliminare fisicamente i francesi che si sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.