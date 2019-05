Ma quale disamore, quale apatia: l'Europa è sexy per davvero

Non si vedeva un’affluenza così a un’elezione europea da decenni, anzi alcuni paesi non l’avevano proprio mai vista, e invece eccola, la prova d’amore, più di duecento milioni di persone sono andate a votare per dire che vogliono l’Europa, altroché se la vogliono, e la vogliono far diventare più bella, riformarla, colorarla di verde o renderla più liberale. L’affluenza non è una forza univoca, in alcuni paesi ha premiato partiti non esattamente europeisti – vedi la Polonia che ha quasi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.