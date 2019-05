Il sapore della cotoletta

L’Europa dovrebbe smetterla di dirci come dobbiamo vivere, cosa dobbiamo mangiare, quando e come. Dovrebbe piantarla con questo suo “paternalismo” intrusivo, dispettoso quasi, siamo qui che ce la godiamo e arriva Bruxelles a rovinarci la festa con la sua “follia regolatoria”, il suo naso dappertutto, il ditino alzato, la stanchezza burocratica addosso. Vi pare normale che ci siano delle regole europee per la preparazione della Schnitzel, la cotoletta di Vienna, e delle patatine? Ma non sapranno meglio gli austriaci cosa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.