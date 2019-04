Oggi in Israele si vota per rinnovare la Knesset, il Parlamento unicamerale del paese.

Il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu, corre per il quinto mandato. Le elezioni parlamentari in Israele sono già state ridefinite da mesi un referendum su di lui. Il destino politico e l’eredità del premier sono consegnati, scheda per scheda, alle urne blu, il colore, assieme al bianco, della bandiera israeliana.







Contro di lui, l'avversario più osservato è Benny Gantz, ex capo dell’esercito israeliano e oggi alla guida di un’alleanza di tre partiti centristi. Né Netanyahu né Gantz comunque raggiungeranno da soli la maggioranza assoluta dei seggi, ed entrambi proveranno ad allearsi con alcuni dei partiti che supereranno lo sbarramento del 3,25 per cento fissato per entrare in Parlamento.

Si tratta di elezioni anticipate:le ha convocate il primo ministro uscente nel dicembre 2018 vista la debolezza della maggioranza di governo anche in conseguenza delle indagini avviate a suo carico dalla magistratura.