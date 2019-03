Roma. C’è una tendenza all’assalto politico delle Banche centrali – caratteristica dei paesi in via di sviluppo e con curvature autoritarie – che si sta trasferendo anche nelle economie avanzate. Alla base c’è l’idea che l’indipendenza delle Banche centrali, anziché una garanzia di stabilità, sia un ostacolo ai programmi economici del governo e quindi allo sviluppo dell’economia. Questa visione s’intona perfettamente al momento populista e non riguarda solo l’Italia – dove lo scontro tra governo e Banca d’Italia sulle nomine...

