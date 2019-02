Milano. Javad Zarif ha rassegnato le sue dimissioni dal ministero degli Esteri dell’Iran, con un messaggio su Instagram, lui che maneggia i social con piglio da occidentale, molto secco: scusate per gli errori, grazie per la collaborazione, arrivederci. Le dimissioni non sono state ancora accettate dal presidente Hassan Rohani, che anzi ha difeso il ministro e il suo operato – le sue dichiarazioni sono state lette come un endorsement a Zarif – mentre 150 parlamentari gli hanno consegnato una lettera...

