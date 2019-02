La Republika Srpska protesta da un anno. Da un anno si arrabbia, grida, chiede di conoscere cosa è successo a David, chiede giustizia. David Dragicevic era un ragazzo di 22 anni di etnia bosniaca, scomparso il 18 marzo del 2018 in circostanze poco chiare e che le autorità non hanno intenzione di chiarire. Il 30 dicembre il presidente della Republika Srpska Milorad Dodik ha vietato le proteste e le manifestazioni, ci sono stati arresti, scontri per le strade, anche il...

