New York. Venerdì il senatore democratico del New Jersey Cory Booker ha annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca. Booker arriva dopo altri candidati democratici molto competitivi, come la senatrice Elizabeth Warren e la senatrice Kamala Harris, ma aveva cominciato da molto tempo a gettare le basi per partire bene, senza neppure troppa discrezione. Da ottobre in poi aveva cominciato a tenere discorsi davanti a platee grandi, da più di mille persone, in alcuni stati chiave del paese come l’Iowa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.