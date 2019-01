Pacchi di biscotti all'Fbi

Giorno 31. Negli uffici dell’Fbi sparsi in tutto il paese i tredicimila agenti tentano di andare avanti senza paga come possono. I colleghi che stanno meglio – perché non hanno il mutuo o altre rate da pagare – lasciano scatoloni di generi alimentari vicino alla macchinetta del caffé così gli agenti che sono rimasti senza soldi possono portare cibo alle famiglie a casa. Nessuno fa domande, tutto avviene con discrezione. L’Fbi dovrebbe essere l’agenzia più incorruttibile d’America, ma i suoi uomini – impegnati in indagini che vanno dal terrorismo ai grandi crimini finanziari al controspionaggio – tornano dal lavoro con pacchi di biscotti e di scatolette di tonno nella borsa. (Daniele Raineri)