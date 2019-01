The Malaysian Connection

Il re fugge con la modella. Rinuncia al trono per una giovane russa. Sposa la ex Miss Mosca di nascosto e lascia il regno. Guarda le foto dell’ultima conquista del re! Clicca qui! I titoli delle ultime settimane sull’abdicazione a sorpresa di Muhammad V, re della Malaysia, di certo avranno attirato molti utenti che si informano su internet (anzi forse nessuno, abituati come siamo a leggere solo quelli). La rinuncia al trono del quindicesimo regnante della Malaysia, nell’unica monarchia del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.