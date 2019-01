Bravo Justin Trudeau

Una diciottenne saudita è scappata dal sistema di guardiania che vige nel suo paese – il sistema che consente ai famigliari maschi di una donna di esercitare un diritto padronale su di lei – ha approfittato di una visita in Kuwait per prendere un volo per Bangkok, in Thailandia, e barricarsi dentro una stanza dell’aeroporto. A quel punto, grazie ai social media, ha fatto una campagna lampo sul suo caso che l’ha salvata (e nei video parlava senza più il...

