Masayoshi Son, l’ultimo samurai

La vita per gli immigrati coreani in Giappone non è facile nemmeno oggi, ma tra gli anni Cinquanta e Sessanta essere uno zainichi, un residente di origini coreane, voleva dire essere destinato ai lavori più umili, alla discriminazione, al massimo gestire una sala pachinko, il gioco d’azzardo preferito dei giapponesi. Anche Masayoshi Son è uno zainichi. L’uomo più ricco del Giappone, apprezzato perfino dal presidente americano Donald Trump, dalle alleanze controverse come quella con il leader de facto dell’Arabia Saudita,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.