Claas Relotius è un figaccio trentatreenne che lo Spiegel ha licenziato perché da reporter inventava. D’accordo, non si dovrebbe colorire, scrivere di fonti e fatti immaginari: le inchieste devono essere veritiere. Siamo a Natale, i Nocs italiani si arrampicano mascherati da Babbi sui muri del Policlinico romano per rinnovare l’invenzione dell’uomo barbuto col cappuccio rosso che porta felicità da favola ai bambini, in questo caso ai bambini malati, ma quella è o dovrebbe essere un’altra storia. Eppure qualcosa nel caso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.