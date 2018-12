Il cedimento di Macron di fronte alla società aperta che si chiude

Sarà anche formalmente inappuntabile, gli incendi fanno paura, e i pompieri sono lì per questo, adesso invece che acqua pompano risorse pubbliche, e vabbè, la rivolta dei burini violenti in gilet giallo ha scosso la fortezza della V Repubblica, la solita storia della Fronda che occupa Parigi e tramortisce richiedeva una scommessa di riconciliazione e pacificazione, cedimento forse inappuntabile, per carità, ma il presidente aveva cominciato come candidato incendiario, certo a suo modo, da primo della classe, da banchiere Rothschild...

