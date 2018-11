New York. Alle elezioni di metà mandato il presidente americano Donald Trump è riuscito a contenere i democratici, che hanno preso la Camera – e dal punto di vista pratico non conta se la controllano con un vantaggio di venti o trenta seggi – ma non hanno preso il Senato e per ora non hanno vinto dove l’attenzione era altissima, quindi in Texas, Florida e Georgia (se fosse successo, allora sì che si sarebbe potuto parlare di ondata blu). ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.