Trump vinse con il 56 per cento nel 2016, ma il suo candidato (molto coccolato) è stato battuto dalla liberal Laura Kelly Martedì alle elezioni di metà mandato gli abitanti del Kansas hanno scelto di avere per governatore una donna del Partito democratico. Eravamo tutti molto concentrati a seguire la rimonta del democratico Beto O’Rourke in Texas contro il repubblicano Ted Cruz, fallita per pochi punti, e così non abbiamo notato la piccola rivoluzione che stava succedendo poco più a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.