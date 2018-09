Le Filippine si preparano al super tifone Mangkhut

Le Filippine si preparano a contrastare i devastanti effetti del super tifone Mangkhut (localmente denominato Ompong), che colpirà il paese in meno di 24 ore con venti fino a 255 chilometri all'ora e intense precipitazioni. Funzionari locali avvertono che più di cinque milioni di persone potrebbero trovarsi direttamente sulla traiettoria della tempesta. I preparativi dell'ultimo minuto sono in corso prima che Mangkhut colpisca la punta settentrionale dell'isola principale di Luzon. I voli sono stati cancellati, le scuole chiuse e l'esercito è in attesa.



Global Disaster Alert

Sono oltre 4.800 i passeggeri bloccati nei porti in diverse zone delle Filippine, riferisce la stampa locale. Gli esperti paragonano la forza del tifone a quella di un uragano di categoria 5. Migliaia di persone hanno lasciato le loro case nel nord della zona costiera, dove arriverà la pericolosa tempesta e altre stanno ancora cercando di mettere in sicurezza le proprie abitazioni prima di fuggire. Sono previste onde alte come un palazzo di quattro piani che "potrebbero distruggere intere case", ha spiegato il portavoce della protezione civile di Luzon Michael Conag. Le principali preoccupazioni riguardano poi le inondazioni e le frane nelle zone collinari. Dopo le Filippine il tifone si sposterà verso la costa meridionale della Cina, in una zona densamente popolata che include anche Hong Kong.

WATCH: Aparri, Cagayan faces #OmpongPH under storm signal no. 3 on Friday. Ompong's strength can topple posts, uproot trees. (Video courtesy of Prince Labasan) pic.twitter.com/ChfNlOsCZY — The Philippine Star (@PhilippineStar) 14 settembre 2018