La chiesa ortodossa tra religione e politica

Roma. Ieri Bartolomeo e Kirill si sono incontrati a Istanbul per parlare della questione ucraina. Il patriarca ecumenico di Costantinopoli è preoccupato. Il patriarca di Mosca è in agitazione. Petro Poroshenko, primo ministro ucraino, dice che è un fatto di “sicurezza nazionale”. Intanto Filarete Deniseko, approfittando dei vari stati d’animo che, tra politica e spiritualità, stanno mettendo sottosopra il mondo dell’ortodossia, si è autoproclamato patriarca di Kiev, ma la chiesa ortodossa ucraina non è autocefala. Non ancora almeno, non fino...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.