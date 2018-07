L’Europa preferisce la Cina

Nelle stesse ore in cui Donald Trump incontrava il presidente russo Vladimir Putin, dall’altra parte del mondo, a Pechino, si svolgeva il ventesimo summit Europa-Cina. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, sono volati entrambi nella capitale cinese per rappresentare l’Unione nella “partnership strategica” con la seconda economia del mondo. A giudicare dai risultati dell’incontro, l’Europa sembra avere attualmente molti più punti in comune con la Cina piuttosto che con l’America di Trump....

