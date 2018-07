“Siamo qui per protestare contro Trump visto che il governo non lo fa”

A Londra migliaia di persone si sono riunite per protestare contro la visita del presidente americano Donald Trump. Il capo della Casa Bianca incontra Theresa May a Chequers, la residenza di campagna dei premier britannici, a qualche decina di chilometri dalla capitale e sarà poi ricevuto dalla regina al castello di Windsor. Ma il culmine della protesta si è raggiunto dinanzi all'ambasciata americana, all'insegna del motto 'Trump not welcome'.

