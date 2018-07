Così il protezionismo di Trump s’abbatte sul contadino dell’Iowa, il suo elettore

New York. “Ci hanno chiesto di essere buoni patrioti, e lo siamo stati. Ma non voglio essere un buon patriota che alla fine della guerra muore”, dice Ken Maschhoff, proprietario della più grande azienda famigliare di allevatori di maiali d’America, nelle piane agricole e repubblicane dell’Illinois. “E’ un incubo”, spiega Errico Auricchio, presidente della BelGioioso, colosso del formaggio con sede in Wisconsin, messo in ginocchio dall’innalzamento dei dazi da parte di Messico e Cina. “Il presidente sta distruggendo il nostro...

