Cosa c’è dietro la strigliata di Trump all’azienda che usa i dazi come “scusa”

New York. I tweet della prima mattina hanno messo in evidenza una pessima nottata. Donald Trump non ha digerito l’annuncio della Harley-Davidson di trasferire una parte della produzione all’estero per “alleviare il peso dei dazi dell’Unione europea” e il presidente ha esploso in rapida sequenza una mitragliata di cinguettii caustici, già anticipati da un colpo d’avvertimento. Lunedì sera ha strigliato il produttore di motociclette arciamericane per essere stata la prima azienda a sventolare “bandiera bianca”, ma il giorno successivo l’argomento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.