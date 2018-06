Le immagini dell'incendio al Mandarin hotel di Londra

Un vasto incendio è scoppiato oggi pomeriggio al Mandarin Oriental, un hotel a cinque stelle nel quartiere londinese di Knightsbridge. Quindici autopompe e quasi un centinaio di pompieri sono stati inviati sul posto, dopo aver ricevuto più di 35 chiamate, hanno detto i vigili del fuoco di Londra. La causa dell'incendio, che si è propagato per tutta la struttura di 12 piani, non è ancora nota, si legge in una dichiarazione. Grandi colonne di fumo nero si vedono da tutta l'area che sovrasta l'edificio, vicino ad Harrods e al lussuoso complesso residenziale One Hyde Park.

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD