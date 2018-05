Trump accoglie i tre prigionieri che erano detenuti in Corea del nord

Ieri, qualche ora dopo la notizia della loro liberazione, Donald Trump aveva twittato: “Sono lieto di annunciare che il segretario di stato Mike Pompeo sta rientrando dalla Corea del nord con tre persone che tutti vogliono rivedere, sembrano in buona salute. Sarò lì ad accoglierli”. Le tre persone sono Tony Kim e Kim Hak-song, cittadini americani di origini coreane, e Kim Dong-chul, nato in Corea del sud e con la cittadinanza americana. Tutti e tre erano detenuti in Corea del nord. In vista dell’incontro tra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim Jong-un, come gesto “di buona volontà”, Pyongyang ha deciso di liberarli.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.