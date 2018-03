Delle persone sono state ferite da un uomo armato di coltello a Vienna

Tre persone sono rimaste ferite dopo essere state assalite da una persona armata di coltello a Vienna. Non sono chiare la dinamica né le motivazioni del gesto.

Secondo quanto riportato dai media austriaci l'assalitore ha agito nel quartiere di Leopolstadt, lungo Praterstrasse nei pressi della stazione della metropolitana Nestroyplatz davanti a un ristorante giapponese. I feriti, due donne e un uomo tra i 40 e i 50 anni, sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l'assalitore avrebbe prima aggredito una famiglia e ferito due persone. Poi si sarebbe dato alla fuga in direzione Praterstern e avrebbe colpito un altro passante. Non è ancora chiaro se esiste una connessione tra i due eventi. Le forze di sicurezza austriaca stanno indagando. Secondo le autorità, l'assalitore sarebbe ancora in fuga.

La polizia invita i cittadini a non uscire di casa. L'operatività della metropolitana, interrotta brevemente, è tornata alla normalità.