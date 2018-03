L'Europa e l'Italia antieuropea

Jean-Claude Juncker ieri ha fatto un po’ lo struzzo di fronte alla vittoria dei populisti in Italia. “Aspettiamo i risultati ufficiali” e “confidiamo nella capacità del presidente Mattarella di facilitare la formazione di un governo stabile in Italia”, ha detto il portavoce della Commissione. Infilare la testa sotto la sabbia era lo scenario immaginato per un’Italia senza maggioranza chiara, ma con la possibilità di formare una grande coalizione. Juncker, come gran parte dei leader europei, è rimasto senza voce di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.