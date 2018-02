Altre accuse, altri paesi coinvolti, altri dirigenti, altre teste che rotolano. La vergogna di Oxfam sembra non avere fine. Penny Lawrence, vice direttrice esecutiva di Oxfam (nella foto a destra), lunedì si è dimessa e si è presa “tutta la responsabilità” per quanto avvenuto e per il comportamento dello staff, che stando alle accuse del Times e dell’Observer avrebbe ingaggiato prostitute, alcune giovanissime, a Haiti e nel Ciad. Sono a rischio anche i 38 milioni di sterline che ogni anno Londra...

