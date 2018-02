La fine dei "Beatles" spiega come è stata vinta la guerra all'Isis

Roma. Torturare prigionieri e assassinarli davanti a una telecamera e produrre video in alta definizione con minacce in inglese è più facile che vincere la guerra, come alla fine hanno scoperto anche tutti e quattro i membri dei Beatles, la cellula dello Stato islamico che si è occupata del rapimento, della detenzione e dell’uccisione degli ostaggi occidentali in Siria. Il giornalista Adam Goldman del New York Times ha fatto uno scoop e ha scoperto da fonti del Pentagono che le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.