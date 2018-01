Il messaggio di Trump a Davos: ho ragione io

New York. Accolto a Davos da tutto lo scetticismo europeo del caso e dallo striscione di una ong progressista “Trump not welcome!”, che confonde un po’ chi ricorda l’attivismo no global, Donald Trump ha detto che parlerà venerdì innanzitutto di “pace e prosperità”. Prima di partire da Washington alla volta del World Economic Forum aveva scritto su Twitter che nel suo intervento avrebbe spiegato “al mondo quanto è grande l’America e quanto sta facendo. La nostra economia sta avendo un boom...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.