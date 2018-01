Il PiS fa fuori Walesa dalla storia

Il PiS, Diritto e giustizia, è una costola di Solidarnosc. Jaroslaw Kaczynski, mentore del partito nazionalista ora al governo in Polonia, ha militato a lungo nel movimento e già allora ne rappresentava la minoranza più intransigente. Il leader del PiS ha dovuto attendere il 2018 per avere la sua rivincita sul sindacato, sulla storia e sull’Europa. Durante una seduta parlamentare ha convinto i deputati a riscrivere la lista delle persone celebrate per aver combattuto per la libertà della Polonia e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.