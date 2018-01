New York. Chi crede che la rappresentazione dadaista del disordine e dell’inadeguatezza dell’Amministrazione Trump firmata da Michael Wolff nel bestseller globale Fire and Fury abbia esaurito ogni possibile carica critica farebbe bene a mettere le mani su una copia di Trumpocracy: the Corruption of the American Republic di David Frum, uscito ieri negli Stati Uniti. In questo tomo c’è di che spaventarsi per davvero. Wolff, luminare della rumorologia, con una tavolozza di colori scintillanti ha fissato un fermo immagine delle...

