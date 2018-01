I campioni industriali francesi sono ottimisti, e fanno correre l'economia

Parigi. La Francia di Emmanuel Macron continua a beneficiare di un ottimo contesto economico e fa registrare un altro importante segnale per la salute della sua economia. Secondo quanto riporta il Financial Times, l’anno scorso il valore degli accordi tra le imprese ha raggiunto il massimo dal 2007, 209,1 miliardi di euro. L’indicatore complessivo sui deal, scrive il quotidiano finanziario londinese, dà la misura della fiducia degli investitori, che percepiscono il paese come adatto a fare affari in questo momento...

