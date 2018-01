Milano. In uno dei molti video che circolano sul Telegram la folla prende d’assalto la filiale di una compagnia di assicurazioni di proprietà dei Guardiani della Rivoluzione, i pasdaran. Accade nel Lorestan, una delle 31 province iraniane. A Takestan, nel nord, i manifestanti ripresi da uno smartphone hanno incendiato un “seminario per la propaganda religiosa”. “Il popolo vive nella povertà mentre Agha (la Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei) vive come un Dio”, hanno gridato a Dehloran, estremo confine occidentale dell’Iran....

