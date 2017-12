Auto contro la folla a Melbourne, decine di feriti

A Melbourne, in Australia, un Suv ha investito decine di passanti lungo una strada molto frequentata del centro città e ha ferito almeno 14 persone tra cui un bambino che ha riportato un trauma cranico. Il guidatore, un 32enne australiano di origini afgane, è stato arrestato insieme a un altro individuo, un 24enne che stava filmando l'accaduto. La polizia ha chiesto di evitare la zona, quella di Flinders Street, mentre le indagini per ricostruire l'accaduto sono già iniziate. Non è ancora chiaro se si tratta di terrorismo ma gli inquirenti hanno parlato di un atto deliberato. Il guidatore è stato descritto dalla polizia come un ragazzo con problemi di droga e disturbi mentali.

Driver arrested after car hits 15 pedestrians on Melbourne's Flinders Street https://t.co/0WWaX4cBZV pic.twitter.com/Pq0EIMGenj — SBS News (@SBSNews) 21 dicembre 2017

Alcuni testimoni hanno parlato di scene drammatiche con la vettura che procedeva a velocità sostenuta verso i pedoni.

Police are currently attending an incident on Flinders Street between Elizabeth and Swanston streets where a vehicle has collided with a number of pedestrians. Police have arrested the driver of the car. Extent of injuries are not known at this stage. (1/2) Absolute chaos at Flinders St Station @abcmelbourne pic.twitter.com/ZQGBGbszBu — Danny Tran (@DANNYTRAN) 21 dicembre 2017 — Victoria Police (@VictoriaPolice) 21 dicembre 2017

Shocking scenes in Melbourne this afternoon. Credit to first responders who are doing us proud once again. Thinking of everyone caught up in this atrocity. — Bill Shorten (@billshortenmp) 21 dicembre 2017

Dopo che lo scorso gennaio un'auto aveva investito decine di persone a Bourke St Mall uccidendone 6 (un episodio definito dalla polizia non correlato al terrorismo), le autorità della città di Melbourne avevano deciso di installare dei blocchi di cemento in diverse zone per evitare episodi analoghi.