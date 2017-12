Il tramonto di Paul Ryan è la fine di un partito ostaggio di Trump

New York. Paul Ryan dice che non lascerà il suo posto “anytime soon”, ma è una smentita soltanto a metà, perché la fine del 2018 è a un tempo lontanissima e dietro l’angolo. Lo stile di governo cinguettato e sfibrante di Donald Trump ha anche alterato la percezione del tempo politico. Una meticolosa inchiesta di Politico sostiene che lo speaker della Camera lascerà il suo posto dopo le elezioni di midterm del prossimo anno e se ne tornerà in Winsconsin...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.