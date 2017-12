Missione compiuta di Putin

Mission accomplished, ha detto lunedì Vladimir Putin in visita alla base aerea Khmeimim, in Siria: la vostra terra madre vi aspetta, ha detto il presidente russo rivolto ai soldati, è ora di tornare a casa. Putin ha già annunciato almeno tre volte il ritiro delle truppe dalla Siria, ma ora che il paese è “Islamic State free”, è stato liberato dallo Stato islamico, s’è ripresentata un’altra occasione buona per annunciare un ritiro che per i conti della Russia sarebbe quasi d’obbligo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.