Il fake-azzardo di Trump su Gerusalemme

La decisione di Donald Trump di spostare l’Ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme è solo l’ennesima provocazione del presidente tycoon oppure preconizza un passo avanti nella statica questione israelo-palestinese? Al di là di ogni possibile considerazione, sarebbe innanzitutto doveroso evitare eccessivi allarmismi per il pericolo di una ripresa degli attentati terroristici, paventato da una buona parte della stampa. Vale la pena di rammentare che il riconoscimento della capitale israeliana in Gerusalemme da parte dell’America non è un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.