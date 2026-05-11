La festa per l’arrivo di Magyar. Il cambiamento di Budapest è anche estetico

Il paese ha festeggiato, dando prova di vivere il cambiamento politico come un cambiamento personale, una novità da accogliere con musica e, a tratti, qualche sfrenatezza. L’Ungheria che accoglie il nuovo governo è un’Ungheria che ha voglia di sentirsi diversa e di mostrarlo al mondo. Un’Ungheria ringiovanita, fresca, colorata, che si getta alle spalle l’orbanismo e tutto ciò che la vecchia classe politica di Fidesz ha rappresentato: cleptocrazia, impoverimento, grigiore. La differenza fra il vecchio e il nuovo è totale, il cambiamento e la scelta sono anche estetici e gli ungheresi non sono disposti a tornare indietro, quasi fossero stanchi anche dell’immagine di loro stessi che Orbán proiettava in giro per il mondo. Cosa farà Magyar è ancora molto da scoprire, ma non notare le prime differenze, anche soltanto di energia, è impossibile. Forse l’ex primo ministro proverà a tornare alla politica, in un’intervista ha detto che gli ungheresi capiranno cosa vuol dire stare senza Fidesz, ma il messaggio sembra chiaro: Budapest non ha nessuna voglia di tornare al passato.